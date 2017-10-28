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Девять моряков ВМС Британии уволены за наркотики


Девять моряков ВМС Британии уволены за наркотики
Фото: AmericaRU.com
Министерство обороны Великобритании сообщило, что девять моряков с ядерной подводной лодки уволены из Королевского военно-морского флота после положительного теста на наркотики.

Они служили на борту подводной лодки HMS Vigilant, которая является носителем ракет «Трайдент». По сообщению «The Daily Mail», препарат, который они принимали, был кокаином.

Министр обороны Майкл Фэллон (Michael Fallon) приказал всем экипажам подводных лодок пройти тесты на наличие наркотиков в крови, заявив, что не потерпит употребление наркотиков. «Те, кто оказался далеким от наших высоких стандартов, освобождаются от службы», - сказал министр.

Выяснилось, что моряки устраивали непристойные вечеринки, приглашая девушек легкого поведения. Раннее с этой же подводной лодки был уволен второй заместитель командующего по аналогичным обвинениям.

HMS Vigilant - одна из четырех британских подводных лодок класса Vanguard, которые имеют до восьми ракет «Трайдент», вооруженных ядерными боеголовками. Подводная лодка базируется на военно-морской базе Ее Величества Клайде в Фаслане в Аргайлле.

На всех судах Королевского флота действуют «бескомпромиссные правила», которое запрещает интимные отношения на борту.
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