Актера «Очень странных дел» не впустили в США за хранение наркотиков

Фото: AmericaRU.com
23-летнему британскому актеру было отказано во въезде в Соединённые Штаты, и он был отправлен обратно в Соединенное Королевство в тот же день. По словам властей, у Хитона нашли
кокаин, но не стали арестовывать, а только задержали. Представители актера отказались от комментариев.
Таможенная и пограничная охрана США сообщила для «PEOPLE», что «любой иностранный гражданин не может совершать преступления, связанные с хранением наркотиков. Совершенное преступление закрывает право на въезд в Соединенные Штаты».
Пока не понятно, на какой срок Хитону отказано во въезде в США. Актер прилетал по случаю премьеры второго сезона «Очень странных дел».
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