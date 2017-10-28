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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесАктера Очень странных дел не впустили в США за хранение наркотиков
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Актера «Очень странных дел» не впустили в США за хранение наркотиков


Актера Очень странных дел не впустили в США за хранение наркотиков
Фото: AmericaRU.com
Чарли Хитон (Charlie Heaton), актер, который играет Джонатана Байерса (Jonathan Byers) в популярном сериале от «Netflix» «Очень странные дела», был задержан в Международном аэропорту Лос-Анжелеса, предположительно, за хранение кокаина, сообщает журнал «PEOPLE».

23-летнему британскому актеру было отказано во въезде в Соединённые Штаты, и он был отправлен обратно в Соединенное Королевство в тот же день. По словам властей, у Хитона нашли

кокаин, но не стали арестовывать, а только задержали. Представители актера отказались от комментариев.

Таможенная и пограничная охрана США сообщила для «PEOPLE», что «любой иностранный гражданин не может совершать преступления, связанные с хранением наркотиков. Совершенное преступление закрывает право на въезд в Соединенные Штаты».

Пока не понятно, на какой срок Хитону отказано во въезде в США. Актер прилетал по случаю премьеры второго сезона «Очень странных дел».
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