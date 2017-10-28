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Главная страница → Раздел: В миреДжим Мэттис заявил, что угроза ядерной атаки КНДР стала сильнее
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Джим Мэттис заявил, что угроза ядерной атаки КНДР стала сильнее


Джим Мэттис заявил, что угроза ядерной атаки КНДР стала сильнее
Фото: AmericaRU.com
Министр обороны США Джим Мэттис (Jim Mattis) заявил в субботу, что угроза ракетно-ядерной атаки Северной Кореи повысилась. На встрече с министром обороны Южной Кореи Сон Ён Му (Song Young-moo ), Мэттис обвинил КНДР в незаконных ядерных испытаниях и пообещал предотвратить любую атаку.

Мэттис сказал, что деятельность Северной Кореи «вне закона», и что США никогда не примут ядерную программу Пхеньяна. Он добавил, что независимо от попыток Севера, ему не превзойти мощь сплоченного американо-южнокорейского альянса.

«Пхеньян создает наращивание угрозы для всех своих соседей и мира своими незаконными и ненужными ракетно-ядерными испытаниями, - сказал он. - Я не могу представить себе условия, при которых Соединённые Штаты могут принять ядерную Северную Корею». Также он добавил, что военно-дипломатическое сотрудничество между США и Южной Кореей на фоне событий приобрело «особую актуальность».

На встрече, главным образом, обсуждались условия, при которых Южная Корея будет иметь оперативный контроль над своими вооруженными силами в военное время. В настоящее время в случае гипотетической войны Сеул должен действовать под руководством США и ООН.
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