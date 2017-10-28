Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 11:11 am | Чикаго 10:11 am | Сан-Франциско 8:11 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаДональд Трамп планирует сократить территорию национальных памятников
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Дональд Трамп планирует сократить территорию национальных памятников


Дональд Трамп планирует сократить территорию национальных памятников
Фото: AmericaRU.com
Президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с сенатором из Юты Оррином Хэтчем (Orrin Hatch) заявил, что намерен прислушаться к рекомендациям министра внутренних дел Райана Зинке (Ryan Zinke) и сократить размеры Национальных памятников – Медвежьи Уши и Гранд лестница Эскаланте.

В пятницу Трамп и Зинке обсудили «отчет о памятниках, который скоро выйдет». По поручению президента министр провел обзор национальных памятников, которые были созданы Биллом Клинтоном, Джорджем Бушем-младшим и Бараком Обамой.

Если Трамп официально объявит о планах сокращения национальных памятников, то станет первым президентом, который сократит количество национальных памятников, используя «Закон о защите памятников».

Медвежьи Уши, участок земли площадью 1,3 миллиона акров, являющийся раем для скалолазов со всего мира, включающий в себя вековые утесы и землю, священную для индейцев Пуэбло, был впервые объявлен национальным памятником Обамой в 2016 году. Бывший президент использовал «Закон о защите памятников», который впервые был подписан президентом Теодором Рузвельтом в 1906 году для защиты больших участков земли.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118767
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в престижном городе Флориды продается квартира в престижном городе Флориды
Раздел: Барахолка
Продается новая летняя куртка BNCI Продается новая летняя куртка BNCI
Раздел: Ищу работу
Ищу работу няней Ищу работу няней
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918 квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918
Раздел: Медицина
Зубной техник Зубной техник
Раздел: Квартиры - сдам
Дизайнерские апартаменты в центре Майами Дизайнерские апартаменты в центре Майами
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus