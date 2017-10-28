Дональд Трамп планирует сократить территорию национальных памятников

Фото: AmericaRU.com
В пятницу Трамп и Зинке обсудили «отчет о памятниках, который скоро выйдет». По поручению президента министр провел обзор национальных памятников, которые были созданы Биллом Клинтоном, Джорджем Бушем-младшим и Бараком Обамой.
Если Трамп официально объявит о планах сокращения национальных памятников, то станет первым президентом, который сократит количество национальных памятников, используя «Закон о защите памятников».
Медвежьи Уши, участок земли площадью 1,3 миллиона акров, являющийся раем для скалолазов со всего мира, включающий в себя вековые утесы и землю, священную для индейцев Пуэбло, был впервые объявлен национальным памятником Обамой в 2016 году. Бывший президент использовал «Закон о защите памятников», который впервые был подписан президентом Теодором Рузвельтом в 1906 году для защиты больших участков земли.
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