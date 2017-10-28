Число случаев недиагностированного диабета у взрослых снизилось до 11 процентов

28 октября 2017 года, 16:54

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что в Соединенных Штатах более 10 процентов взрослых, страдающих диабетом, не знают о своем состоянии.«Эти данные отличаются от полученных в предыдущих исследованиях и записанных в рекомендациях по клинической практике, которые предполагают, что не диагностировано от одной четверти до одной трети случаев диабета», - отметила ведущий автор эксперимента Элизабет Сельвин (Elizabeth Selvin) из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Annals of Internal Medicine». Ученые объясняют, что общее мнение о том, что до трети всех случаев диабета остаются недиагностированными, связано с предыдущими оценками, которые основывались на одном анализе крови для определения гипергликемии.