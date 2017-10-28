Любители марихуаны чаще занимаются сексом

28 октября 2017 года, 16:28

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование, проведенное специалистами Стэнфордского университета, показало, что люди, которые курят марихуану, имеют больше секса.Ученые хотели посмотреть, существует ли корреляция между курением марихуаны и сексуальной активностью, учитывая, что наркотик стал законным в некоторых штатах. Результаты исследования, которые были опубликованы в журнале «Journal of Sexual Medicine», оказались удивительными.«Обычно, те, кто часто курит марихуану, имеют больше проблем с сексуальной жизнью. Но мы обнаружили, что на самом деле происходит обратное», - отметили исследователи. В эксперименте были проанализированы данные более 28 тысяч женщин и почти 23 тысяч мужчин, которых спросили, как часто они занимались сексом за последний месяц, и как часто они употребляли марихуану в прошлом году, сообщает CNN.Ученые определили, что участники, которые не курили марихуану, сообщили о том, что в течение последних четырех недель занимались сексом в среднем шесть раз, а те, кто курили наркотик – около семи раз. Они отметили, что раса и семейное положение не влияли на связь.