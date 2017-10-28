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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеКак получить на Хэллоуин больше сладостей?
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Как получить на Хэллоуин больше сладостей?


Как получить на Хэллоуин больше сладостей?
Фото: AmericaRU.com
Ежегодно в последний день октября во многих странах мира праздную Хэллоуин. В эту ночь дети одеваются в костюмы и требуют сладости у хозяев домов, куда заходят.

На первый взгляд это представляется относительно мило. Что может быть более невинным, чем симпатичные молодые люди, собирающие сладости? Хэллоуин, однако, на самом деле является единственным праздником, основанном на вымогательстве. Когда дети кричат: «Кошелек или жизнь», они в основном требуют конфеты в обмен на то, что не будут делать шалости.

Некоторые дети на Хэллоуин учатся общаться с незнакомыми людьми, прося дать конфеты. Учиться взаимодействовать вежливо с незнакомцами - это ценный урок. Однако другие дети могут угрожать, считая это эффективным способом добиться желаемого. Есть ли лучший способ, чем вымогательство с помощью трюков? Конечно. Вместо того, чтобы кричать «Кошелек или жизнь», лучше говорить «Счастливого Хэллоуина». Угрозы, скорее всего, не имеют никакого значения для собранных количества конфет, так как дети не рассматриваются в качестве потенциальной опасности.
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