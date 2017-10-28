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Главная страница → Раздел: ПолитикаОбама станет присяжным
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Обама станет присяжным


Обама станет присяжным
Фото: AmericaRU.com
Обама, знаток конституции и сторонник гражданской активности, планирует взять на себя обязанности присяжного в округе Кук, штат Иллинойс. Таким образом, он последует по стопам своих предшественников – Джорджа Буша и Билла Клинтона, которые изъявили желание поработать присяжными после ухода из Белого дома.

Верховный судья округа Кук Тимоти Эванс (Timothy Evans) поделился информацией с изданием «Tribune», что Обама вступит в должность в ноябре. Однако не уточнил точную дату и место. Об этом позднее сообщит сам экс-президент.

«Он ясно дал мне понять через своего представителя, что будет выполнять свой общественный долг как гражданин и член общества, - сказал Эванс для «Tribune». - Хотя это не то место, где можно заработать много денег, однако подобная деятельность высоко цениться».

Через шесть лет после своего президентства в августе 2015 года на скамью присяжных заседателей нацелился Джордж Буш-младший. Однако его не включили в список, и он несколько дней позировал для репортеров снаружи здания суда.

В марте 2003 года Билл Клинтон стал предполагаемым присяжным № 142 в федеральном суде Манхэттена. Однако ему также не было суждено поучаствовать в заседании по делу бандитских разборок в Бронксе.
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