Обама станет присяжным

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Верховный судья округа Кук Тимоти Эванс (Timothy Evans) поделился информацией с изданием «Tribune», что Обама вступит в должность в ноябре. Однако не уточнил точную дату и место. Об этом позднее сообщит сам экс-президент.
«Он ясно дал мне понять через своего представителя, что будет выполнять свой общественный долг как гражданин и член общества, - сказал Эванс для «Tribune». - Хотя это не то место, где можно заработать много денег, однако подобная деятельность высоко цениться».
Через шесть лет после своего президентства в августе 2015 года на скамью присяжных заседателей нацелился Джордж Буш-младший. Однако его не включили в список, и он несколько дней позировал для репортеров снаружи здания суда.
В марте 2003 года Билл Клинтон стал предполагаемым присяжным № 142 в федеральном суде Манхэттена. Однако ему также не было суждено поучаствовать в заседании по делу бандитских разборок в Бронксе.
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