Житель Висконсина провел ночь в холодильнике для пива

Фото: AmericaRU.com
По сообщению «USA Today Network-Wisconsin», в магазин «Marshfield Kwik Trip» была вызвана полиция. Один из прохожих заметил в холодильнике человека, которого в 6 утра освободили сотрудники магазина, и 38-летний мужчина убежал. В холодильнике сразу же обнаружили недостачу товара.
Полиция нашла и задержала освобожденного мужчину. Согласно их докладу, задержанный сказал, что собирался заплатить за пиво, но его закрыли в холодильнике на целую ночь. Поэтому он решил, что раз уж он остался в холодильнике, то почему бы не выпить.
Однако полиция арестовала его за кражу. В докладе отмечается, что у холодильника была стеклянная дверь, и мужчина мог активно привлечь чье-то внимание, чтобы освободиться.
Начальник полиции Рик Грамза (Rick Gramza) сказал, что его отдел сталкивался с людьми, которые намеренно запираются внутри различных зданий, чтобы совершить там какое-нибудь преступление, но этот случай особенный.
«Он просто решил остаться там на ночь. У него было все, что ему нужно», - сказал Грамза.
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