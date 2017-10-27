Волосы выпадают сезонно

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Полученные результаты подтверждают предыдущие исследования, которые были ограничены небольшими выборками. Однако физиология выпадения волос, связанная с сезонными изменениями, неизвестна.
«Это исследование синтезировало цифровые эпидемиологические данные обоих полушарий, чтобы подтвердить клиническое подозрение, что летние и осенние сезоны связаны с большей потерей волос. Открытие является клинически значимым для пациентов и имеет значение при оценке эффективности терапии. Дальнейшие исследования дополнительно прояснят эту связь и изучат физиологию жизненного цикла волос», - сказал старший автор исследования доктор Шон Кватра (Shawn Kwatra) из Школы медицины при Университете Джона Хопкинса.
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