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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУченые определили область мозга, ответственную за мотивацию изменения поведения
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Ученые определили область мозга, ответственную за мотивацию изменения поведения


Ученые определили область мозга, ответственную за мотивацию изменения поведения
Фото: AmericaRU.com
Вы когда-нибудь застревали в рутине, изо дня в день занимаясь одной и той же деятельностью? Как вы мотивируете себя на изменение поведения?

Специалисты Университета Пенсильвании, Йельского университета, Колумбийского университета и Университета Дьюка теперь лучше понимают, как это происходит. Они утверждают, что мотивация к изменениям связана с корой задней части поясной извилины. Ученые определили, что число нейронов в этой области мозга увеличивается, достигая максимума непосредственно перед изменением поведения.

Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Neuron». «Нейронные сети нашего мозга, которые позволяют нам сосредоточиться на конкретной задаче, особенно на задаче, которая приведет к вознаграждению, хорошо известны. Они развиваются на ранних этапах жизни», - говорит Майкл Платт (Michael Platt), один из авторов исследования. Однако было не известно, что же является триггером, который заставляет людей избавиться от рутины, особенно когда это создает потенциальные риски.

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