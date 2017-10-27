Кожа играет роль в контроле артериального давления

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В исследовании, опубликованном в журнале «eLife», ученые продемонстрировали, что кожа, наш самый большой орган, помогает регулировать кровяное давление и сердечный ритм в ответ на изменения количества кислорода, доступного в окружающей среде. Высокое кровяное давление связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как сердечный приступ и инсульт. Для подавляющего большинства случаев высокого кровяного давления нет известной причины. Состояние часто связано с уменьшением потока крови через небольшие кровеносные сосуды в коже и других частях тела.
Ученые подвергли мышей воздействию условиям с низким уровнем кислорода. Мыши были генетически модифицированы, то есть не способны продуцировать определенные белки HIF в коже. Реакция грызунов, лишенных одного из двух белков (HIF-1α или HIF-2α), на низкий уровень кислорода изменилась, по сравнению с обычными мышами, и это повлияло на их сердечный ритм, кровяное давление, температуру и уровни активности.
Кроме того, исследователи показали, что даже реакция здоровых мышей на кислородное голодание более сложная, чем считалось ранее. В первые десять минут повышается кровяное давление и сердечный ритм, а далее следует период до 36 часов, когда артериальное давление и частота сердечных сокращений снижаются ниже нормальных уровней. Примерно через 48 часов после воздействия низких уровней кислорода уровень артериального давления и сердечного ритма возвращается к норме. Было обнаружено, что потеря белков HIF или других белков, участвующих в реакции на кислородное голодание в коже, влияет на этот процесс и его длительность.
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