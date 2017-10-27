Японскую школьницу заставляли красить волосы в черный цвет

27 октября 2017 года, 18:45

Фото: AmericaRU.com

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Японская школьница подала в суд на администрацию города Осака за то, что ее заставляли неоднократно красить свои каштановые волосы в черный. Парадоксально, но случилось это из-за правил в японских школах, которые запрещают красить волосы.18-летняя девушка не могла долгое время посещать школу из-за сыпей и болезненного раздражения кожи в области головы, вызванного черной краской для волос. Теперь она подает в суд на администрацию города и требует возмещения убытков в размере более двух миллионов йен (20 тысяч долларов США). В иске утверждается, что она была вынуждена «либо красить волосы в черный, либо ее грозили отчислить из школы».Государственное печатное издание «Асахи симбун», основанное в Осаке, опубликовало данные, по которым 57 процентов общеобразовательных школ требуют доказательств, что цвет волос учеников натуральный.«Некоторые ученики настаивают, что их волосы имеют естественный цвет, но часто они окрашены, поэтому приходится требовать от родителей доказательств», - пожаловался один из преподавателей.Директор школы 18-летней девушки, Масахико Тахакаси (Masahiko Takahashi), подтвердил для «Reuters», что школа действительно запрещает красить или осветлять волосы. Однако, по данным «Japan Times», школы могут потребовать красить в черный цвет даже волосы учеников-иностранцев.