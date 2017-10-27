Поменять экран на IPhone X будет стоить 279 долларов

Фото: AmericaRU.com
Если при покупке вы не приобрели расширенную гарантию, то замена экрана обойдется в 279 долларов. Это в два раза больше, чем у iPhone 6 (129 долларов США) и на 65 процентов выше, чем у iPhone 8 (169 долларов США).
Если такие расценки вас пугают, то придется быть осторожнее, чтобы не повредить экран iPhone X. Весь остальной внегарантийный ремонт может обойтись в 549 долларов. Это снова больше, чем обычно (ремонт iPhone 8 стоил 349 долларов, а ремонт 8 Plus стоил 399 долларов).
Такие высокие цены на замену экрана обоснованы тем, что Apple пришлось сотрудничать с Samsung, чтобы выпускать телефоны с экранами, которые поддерживают технологию OLED (organic light-emitting diode). Так как Samsung - единственная компания, которая производит подобные экраны, то для Apple это обойдется недешево. А из-за производственных сложностей поставляться экраны будут в ограниченных количествах, и цена может еще возрасти.
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