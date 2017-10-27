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Полиция 45 миль преследовала 10-летнего мальчика


Полиция 45 миль преследовала 10-летнего мальчика
Фото: AmericaRU.com
Мальчик десяти лет заставил полицию гнаться за ним 45 миль на скорости 100 миль в час. Уже второй раз за последние пару недель мальчик устроил себе гонки по Огайо.

Запись автомобильного видеорегистратора патрульных штата Огайо, выложенная на сайт Cleveland.com, показывает, как мальчик едет на машине по обочине, избегая дорожных шипов, установленных полицейскими. В конце концов, машины патрульных его догнали и окружили, аккуратно подрезав.

Мальчика, имя которого не разглашается, затем вытащили из машины, которая принадлежит бойфренду его матери, через окно. По словам лейтенанта Ричарда Ридера (Richard Reeder), мальчик пытался отбиваться и плевался.

Несанкционированная поездка мальчика началась примерно в 8:30, он ждал пока его сестра придет, чтобы отвести его в школу. Друг его матери позже сказал полиции, что 10-летний мальчик угнал машину, пока сестра принимала душ.

Мать мальчика пыталась его догнать на своей машине, однако вскоре бросила попытки, позвонив в 911. «О боже, мой сын собирается убить себя, сделайте что-нибудь», - обратилась она к диспетчеру.

Полиция не позволила мальчику вернуться на шоссе, когда тот съехал на обочину. Один из преследователей аккуратно подрезал автомобиль, и погоня прекратилась. Ни мальчик, ни полицейские не пострадали.

Ребенок развлекается подобным образом уже второй раз. 16 октября он угнал машину своей матери, потому что «ему было скучно».
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