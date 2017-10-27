Полиция 45 миль преследовала 10-летнего мальчика

Фото: AmericaRU.com
Запись автомобильного видеорегистратора патрульных штата Огайо, выложенная на сайт Cleveland.com, показывает, как мальчик едет на машине по обочине, избегая дорожных шипов, установленных полицейскими. В конце концов, машины патрульных его догнали и окружили, аккуратно подрезав.
Мальчика, имя которого не разглашается, затем вытащили из машины, которая принадлежит бойфренду его матери, через окно. По словам лейтенанта Ричарда Ридера (Richard Reeder), мальчик пытался отбиваться и плевался.
Несанкционированная поездка мальчика началась примерно в 8:30, он ждал пока его сестра придет, чтобы отвести его в школу. Друг его матери позже сказал полиции, что 10-летний мальчик угнал машину, пока сестра принимала душ.
Мать мальчика пыталась его догнать на своей машине, однако вскоре бросила попытки, позвонив в 911. «О боже, мой сын собирается убить себя, сделайте что-нибудь», - обратилась она к диспетчеру.
Полиция не позволила мальчику вернуться на шоссе, когда тот съехал на обочину. Один из преследователей аккуратно подрезал автомобиль, и погоня прекратилась. Ни мальчик, ни полицейские не пострадали.
Ребенок развлекается подобным образом уже второй раз. 16 октября он угнал машину своей матери, потому что «ему было скучно».
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Вандалы атаковали статую Рузвельта в музее Нью-Йорка →
- Пропавшая в 1975 году женщина из Нью-Йорка найдена в Массачусетсе →
- Две американки спасены после пяти месяцев в море →
- Десятилетний ребенок задержан сотрудниками ICE сразу после хирургической операции →
- Американка вышла замуж за эфиопского принца, которого она встретила в ночном клубе →
- Поддержка легализации марихуаны в США побила новый рекорд →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118745
http://www.americaru.com/news/118745