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Главная страница → Раздел: В миреПутин запустил четыре баллистических ракеты в рамках ядерных учений
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Путин запустил четыре баллистических ракеты в рамках ядерных учений


Путин запустил четыре баллистических ракеты в рамках ядерных учений
Фото: AmericaRU.com
Президент России Владимир Путин лично принял участие в ночных учениях, на которых было запущенно четыре ракеты на территории России. По словам Кремля, во время учений задействованы воздушные и военно-морские силы.

Две баллистические ракеты поразили условные цели на полигоне Архангельской области, а еще две были выпущены по восточной Камчатке, которая отделяется от Аляски Беринговым проливом.

После аннексии Россией Крыма в 2014 году напряженность между Москвой и с западными странами поднимается на небывалый уровень за период после окончания холодной войны. Сосед России, Северная Корея, также занимается ракетными испытаниями, несмотря на угрозу американских войск у границ КНДР.

В рамках российских учений, которые состоялись в четверг вечером, была запущенна баллистическая ракета «Тополь», которую испытали еще в прошлом месяце, поразив условную цель на полигоне в Казахстане. Согласно данным Global Security, дальность ракеты составляет 10 500 километров.

«Главнокомандующий осуществил запуск четырех баллистических ракет», - сказал представитель Путина после учений, сообщает государственное информационное агентство ИТАР-ТАСС.

Запуск произошел после заката с атомных подводных лодок, на долю которых пришлось три ракеты. Ракета «Тополь» была запущена из бункера в Плесецке.

В отдельных маневрах, которые были частью учений, приняли участие боевые самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, нанесшие удары по наземным целям, сообщает государственное информационное агентство РИА Новости. Учебные авианалеты проходили в районах Саратова и в Амурской и Калужской областях.
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