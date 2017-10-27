Путин запустил четыре баллистических ракеты в рамках ядерных учений

Фото: AmericaRU.com
Две баллистические ракеты поразили условные цели на полигоне Архангельской области, а еще две были выпущены по восточной Камчатке, которая отделяется от Аляски Беринговым проливом.
После аннексии Россией Крыма в 2014 году напряженность между Москвой и с западными странами поднимается на небывалый уровень за период после окончания холодной войны. Сосед России, Северная Корея, также занимается ракетными испытаниями, несмотря на угрозу американских войск у границ КНДР.
В рамках российских учений, которые состоялись в четверг вечером, была запущенна баллистическая ракета «Тополь», которую испытали еще в прошлом месяце, поразив условную цель на полигоне в Казахстане. Согласно данным Global Security, дальность ракеты составляет 10 500 километров.
«Главнокомандующий осуществил запуск четырех баллистических ракет», - сказал представитель Путина после учений, сообщает государственное информационное агентство ИТАР-ТАСС.
Запуск произошел после заката с атомных подводных лодок, на долю которых пришлось три ракеты. Ракета «Тополь» была запущена из бункера в Плесецке.
В отдельных маневрах, которые были частью учений, приняли участие боевые самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, нанесшие удары по наземным целям, сообщает государственное информационное агентство РИА Новости. Учебные авианалеты проходили в районах Саратова и в Амурской и Калужской областях.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- Парню уменьшили метровый член →
- Последний бастион террористов в Ираке готовится к обороне →
- Папа римский позвонит на МКС →
- Google Earth нашел в Саудовской Аравии древние каменные ворота, которые могут относиться к потерянной цивилизации →
- Принц Саудовской Аравии вернет страну к «умеренному исламу» →
- США отправили к Северной Кореи еще один авианосец →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118743
http://www.americaru.com/news/118743