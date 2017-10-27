Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 9:40 am | Чикаго 8:40 am | Сан-Франциско 6:40 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессПапа римский дозвонился до космоса
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Папа римский дозвонился до космоса


Папа римский дозвонился до космоса
Фото: AmericaRU.com
Как и планировалось, папа римский Франциск пообщался с итальянским астронавтом Паоли Несполи (Paolo Nespoli), который вместе с другими пятью астронавтами вращается вокруг Земли на Международной космической станции. 23-минутная беседа транслировалась на канале НАСА, а также на канале Ватикана на YouTube.

Папа Франциск, не теряя времени, сразу подошел к глобальным вопросам о смысле жизни и любви. «Поскольку вы созерцаете просторы Вселенной, заставляет ли это задуматься вас о том, откуда мы пришли и куда мы идем? - спросил он. - В свете вашего опыта в космосе, каковы ваши мысли относительно места человека во вселенной?»

Несполи, находившийся на космической станции с июля, ответил понтифику, что он технарь, и ему ближе машины, оборудование и научные эксперименты. Он сказал, что надеется, что в будущем богословы, философы, поэты и другие творческие умы смогут посетить пространство, чтобы рассмотреть эти глобальные идеи.

Астронавт сказал, что «чем больше мы узнаем, тем больше понимаем, как мало знаем о вселенной» и высказал пожелание увидеть папу лично на МКС.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118741
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу домработницы с проживанием Ищу работу домработницы с проживанием
Раздел: Услуги
NE Stairs Недорогие и качественные деревянные лестницы NE Stairs Недорогие и качественные деревянные лестницы
Раздел: Адвокаты
Опытный Адвокат в Нью Йорке Опытный Адвокат в Нью Йорке
Раздел: Медицина
Эффективное лечение псориаза, витилиго Эффективное лечение псориаза, витилиго
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19370 COLLINS AV # 723 Квартира в Санни Айлс Бич, 19370 COLLINS AV # 723
Раздел: Услуги
Помогу Найти Флип В Чикаго Помогу Найти Флип В Чикаго
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus