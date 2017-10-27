Папа римский дозвонился до космоса

27 октября 2017 года, 16:21

Фото: AmericaRU.com

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Как и планировалось, папа римский Франциск пообщался с итальянским астронавтом Паоли Несполи (Paolo Nespoli), который вместе с другими пятью астронавтами вращается вокруг Земли на Международной космической станции. 23-минутная беседа транслировалась на канале НАСА, а также на канале Ватикана на YouTube.Папа Франциск, не теряя времени, сразу подошел к глобальным вопросам о смысле жизни и любви. «Поскольку вы созерцаете просторы Вселенной, заставляет ли это задуматься вас о том, откуда мы пришли и куда мы идем? - спросил он. - В свете вашего опыта в космосе, каковы ваши мысли относительно места человека во вселенной?»Несполи, находившийся на космической станции с июля, ответил понтифику, что он технарь, и ему ближе машины, оборудование и научные эксперименты. Он сказал, что надеется, что в будущем богословы, философы, поэты и другие творческие умы смогут посетить пространство, чтобы рассмотреть эти глобальные идеи.Астронавт сказал, что «чем больше мы узнаем, тем больше понимаем, как мало знаем о вселенной» и высказал пожелание увидеть папу лично на МКС.