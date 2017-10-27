Папа римский дозвонился до космоса

Фото: AmericaRU.com
Папа Франциск, не теряя времени, сразу подошел к глобальным вопросам о смысле жизни и любви. «Поскольку вы созерцаете просторы Вселенной, заставляет ли это задуматься вас о том, откуда мы пришли и куда мы идем? - спросил он. - В свете вашего опыта в космосе, каковы ваши мысли относительно места человека во вселенной?»
Несполи, находившийся на космической станции с июля, ответил понтифику, что он технарь, и ему ближе машины, оборудование и научные эксперименты. Он сказал, что надеется, что в будущем богословы, философы, поэты и другие творческие умы смогут посетить пространство, чтобы рассмотреть эти глобальные идеи.
Астронавт сказал, что «чем больше мы узнаем, тем больше понимаем, как мало знаем о вселенной» и высказал пожелание увидеть папу лично на МКС.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Женщине-роботу дали гражданство Саудовской Аравии →
- В Солнечной системе нашли «чужой» объект →
- Сразу два суперизвержения сформировали колоссальную кальдеру Йеллоустоуна →
- Кораллы едят пластик, потому что он «вкусный» →
- Ученые говорят, что Вселенная вообще не должна существовать →
- Робот размером с насекомое может участвовать в порске пропавших людей на воде →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118741
http://www.americaru.com/news/118741