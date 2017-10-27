Женщине-роботу дали гражданство Саудовской Аравии

27 октября 2017 года, 15:58

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

На этой неделе женщина-робот из Саудовской Аравии получила гражданство, вызвав неоднозначную реакцию общественности. Многих людей беспокоит вопрос – почему у робота вдруг стало больше прав, чем у миллионов женщин и иностранцев, проживающих в королевстве?София, робот с человеческими женскими чертами лица с продвинутой мимикой, может поддерживать беседы, отвечать на вопросы и следить за реакцией окружающих. Эти способности она продемонстрировала на экономическом саммите в Эр-Рияде.Стоя на сцене, роботесса узнала от ведущего канала «CNBC» Андрея Росса Соркина (Andrew Ross Sorkin), что Саудовская Аравия предоставила ей то, что Соркин назвал «первым гражданством Саудовской Аравии для робота».«Я очень горжусь этим уникальным отличием. Это исторический день, когда робот впервые признан гражданином», - сказала она.Однако данный факт возмутил общественность в социальных сетях. Пользователи отметили, что София за столь короткий промежуток времени добилась больше прав, чем миллионы женщин и иностранных рабочих в Саудовской Аравии, которая давно уже подвергается критике за ущемление прав женщин.К тому же, считают пользователи соц. сетей, София появилась на сцене одна, без скромного платья, ношение которого обязательно в саудовском обществе. Не говоря уже о том, что на ней не было даже хиджаба или чего-то подобного. И почему-то на сцене не было представлено опекуна Софии, без которого саудовские женщины не имеют права сделать и шага.