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В Солнечной системе нашли «чужой» объект


В Солнечной системе нашли чужой объект
Фото: AmericaRU.com
Гость из далекого космоса – астрономы обнаружили в Солнечной системе объект из внешней части Вселенной.
Объект A/2017 U1, вероятно, межзвездного происхождения, держит свой путь через внутреннюю часть нашей звездой системы. Он сделал свой самый близкий подход к Солнцу 9 сентября и теперь отдаляется от него со скоростью 156 400 км в час.

A / 2017 U1 был обнаружен на прошлой неделе исследователями, использующими телескоп Pan-STARRS 1 на Гавайях. «Мы ждали этот день на протяжении десятилетий, - сказал Пол Ходас (Paul Chodas), менеджер Центра исследований объектов Земли в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, штат Калифорния. – Мы уже давно думали, что такие объекты существуют - астероиды или кометы движутся от звезды к звезде и время от времени проходят через нашу Солнечную систему, но это первое открытие».

Ходас и другие исследователи основывают свой предварительный вывод о внешнем происхожении объекта на гиперболической орбите A / 2017 U1. Она выводит его за пределы Солнечной системы. Пока неясно, что именно собой представляет объект – астероид или комету.
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