Сразу два суперизвержения сформировали колоссальную кальдеру Йеллоустоуна

Фото: AmericaRU.com
Супервулканы, подобные тому, который покоится сейчас под Йеллоустонским национальным парком, способны выплескивать столько раскаленной лавы, что это становится причиной ледникового периода. Свидетельства о свирепости и величине этих извержений остались в огромных размерах кульдере Йеллоустоуна 72 на 48 км - кратере, который сформировался на месте древнего извержения.
Группа геологов из Калифорнийского университета Санта-Барбарыобнаружила новый след тех событий в двух слоях золы и отложениях на калифорнийском побережье. Комбинация вулканического пепла и осадков показывает, что два извержения супервулкана произошли с разницей в 170 лет.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- В Солнечной системе нашли «чужой» объект →
- Кораллы едят пластик, потому что он «вкусный» →
- Ученые говорят, что Вселенная вообще не должна существовать →
- Робот размером с насекомое может участвовать в порске пропавших людей на воде →
- Ученый из Австралии намерен положить конец ночным кошмарам →
- «Чужие» могут жить под замерзшими океанами подводных миров, утверждает бывший ученый НАСА →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118735
http://www.americaru.com/news/118735