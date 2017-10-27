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Главная страница → Раздел: ПрогрессСразу два суперизвержения сформировали колоссальную кальдеру Йеллоустоуна
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Сразу два суперизвержения сформировали колоссальную кальдеру Йеллоустоуна


Сразу два суперизвержения сформировали колоссальную кальдеру Йеллоустоуна
Фото: AmericaRU.com
Согласно новому исследованию, колоссальная кальдеру Йеллоустоуна создало не одно, а сразу два мощных и тесно расположенных извержения около 630 тысяч лет назад. Эти суперизвержения были настолько сильными, что повлияли на климат глобально.

Супервулканы, подобные тому, который покоится сейчас под Йеллоустонским национальным парком, способны выплескивать столько раскаленной лавы, что это становится причиной ледникового периода. Свидетельства о свирепости и величине этих извержений остались в огромных размерах кульдере Йеллоустоуна 72 на 48 км - кратере, который сформировался на месте древнего извержения.

Группа геологов из Калифорнийского университета Санта-Барбарыобнаружила новый след тех событий в двух слоях золы и отложениях на калифорнийском побережье. Комбинация вулканического пепла и осадков показывает, что два извержения супервулкана произошли с разницей в 170 лет.
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