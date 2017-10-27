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Правда ли, что курение марихуаны ведет к сексу?


Правда ли, что курение марихуаны ведет к сексу?
Фото: AmericaRU.com
Некоторые курильщики считают, что травка является естественным афродизиаком. Новое исследование выяснило, насколько курение марихуаны связано с сексом.

Анализ, опубликованный в Journal of Sexual Medicine, показал, что люди, постоянно курящие марихуану, действительно больше занимаются сексом. То именно является причиной такой активизации либидо, ученым пока определить не удалось.

Исследователи собрали данные 50 000 человек, которые участвовали в ежегодных опросах Центра по контролю и профилактике заболеваний в разные годы в период с 2002 по 2015 год. Доктор Майкл Эйзенберг (Michael Eisenberg), уролог из Медицинского центра Стэнфордского университета и старший автор исследования, отметил: «Те, кто сообщал о ежедневном курении марихуаны, имели на 20% больше секса, чем те, кто курит реже или не курит вообще».

Автор подчеркнул, что это наблюдалось во всем всех этнических и возрастных группах опрошенных. Основной гипотезой, почему именно так происходит, ученые считают не влияние самого каннабиса, а присущие курильшикам общие черты личности, которые заставляют их искать больше острых ощущений.
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