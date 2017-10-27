Парню уменьшили метровый член

27 октября 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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Молодой кениец наслаждается жизнью после того, как ему уменьшили половой орган, достигавший в длину метра.Хорасе Овитти Опийо (Horace Owiti Opiyo), или просто Флоренс, заметил кисту на своих гениталиях в 2006 году. Ее удалили, но через год образование вернулось и стало разрастаться еще активнее. В результате его член достиг 1 метра и веса в 3 килограмма. Его тестикулы также увеличились до 5 кг.У 20-летнего кенийца не было денег на операцию, он также не мог учиться из-за своего состояния. Он пытался вылечиться с помощью трав и народных средств. Он даже начал верить, что его прокляли.Теперь Флоренс сможет жить нормально, поскольку ему сделали две новые операции по удалению опухоли с гениталий. «Теперь я могу бегать, и я могу играть в футбол. Просто нормально справлять нужду», - радуется мужчина. Врачи говорят, что у Флоренса могут быть дети, и он хочет завести семью.