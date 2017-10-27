Walmart тестирует роботы для сканирования полок в 50 магазинах

27 октября 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/118729

Walmart не справляется вручную с наведением порядка на полках и раскладыванием товаров. Сеть ритейлеров в 50 магазинах начинает тестировать специальных роботов, которые будут сканировать полки и заменят людей в распределении товаров.Роботы от Bossa Nova Robotics будут перемещаться по проходам, проверять уровень запасов, цены и убирать лишние предметы, что избавит сотрудников от постоянных проверок состояния полок. Аппараты будут работать автономно, но в режиме теста их будут отслеживать технические специалисты. Благодаря технологии 3D-визуализации они могут уклоняться от препятствий и делать заметки, чтобы вернуться позже, если их путь полностью заблокирован.Walmart подчеркивает, что роботы дополняют людей, а не заменяют их. Их внедрение позволяет облегчить работу и сократить расходы – такая работа и просчеты в пополнении запасов товаров обходятся компании в сотни миллионов в год. Также работники быстрее получают данные о том, какие полки нужно заполнить.