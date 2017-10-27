Основатель фармацевтической компании арестован за распространение опиоидов по всей Америке

27 октября 2017 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com

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Основатель фармацевтической компании Insys Therapeutics Джон Капур (John Kapoor) был арестован в Фениксе за мошенничество, рэкет и взятки врачам, чтобы они выписывали своим пациентам большее число рецептов на фентанил, предназначенный только для больных раком с сильной болью.Капур был арестован в тот же день, когда Президент США Дональд Трамп объявил эпидемию опиоидов в Америке общенациональной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. По его схеме взяток и обманов врачи выписывали рецепты на Subsys, чрезвычайно мощный фентанил в форме спрея, который распыляется под язык для лучшего всасывания.По словам прокуроров, Капур и несколько других бывших высокопоставленных руководителей компании сговорились подкупить врачей, чтобы увеличить продажи Subsys. Они также «замышляли ввести в заблуждение и обманывать поставщиков медицинского страхования, которые неохотно одобряли оплату препарата, когда это было предписано для пациентов, не имевших рак».