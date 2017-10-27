Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:10 am | Чикаго 4:10 am | Сан-Франциско 2:10 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаОснователь фармацевтической компании арестован за распространение опиоидов по всей Америке
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Основатель фармацевтической компании арестован за распространение опиоидов по всей Америке


Основатель фармацевтической компании арестован за распространение опиоидов по всей Америке
Фото: AmericaRU.com
Основатель фармацевтической компании Insys Therapeutics Джон Капур (John Kapoor) был арестован в Фениксе за мошенничество, рэкет и взятки врачам, чтобы они выписывали своим пациентам большее число рецептов на фентанил, предназначенный только для больных раком с сильной болью.

Капур был арестован в тот же день, когда Президент США Дональд Трамп объявил эпидемию опиоидов в Америке общенациональной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. По его схеме взяток и обманов врачи выписывали рецепты на Subsys, чрезвычайно мощный фентанил в форме спрея, который распыляется под язык для лучшего всасывания.

По словам прокуроров, Капур и несколько других бывших высокопоставленных руководителей компании сговорились подкупить врачей, чтобы увеличить продажи Subsys. Они также «замышляли ввести в заблуждение и обманывать поставщиков медицинского страхования, которые неохотно одобряли оплату препарата, когда это было предписано для пациентов, не имевших рак».
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118727
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - сдам
сда&#1105;тся комната сда&#1105;тся комната
Раздел: Требуются
Робота для чоловiкiв Робота для чоловiкiв
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в США Ищу работу в США
Раздел: Животные
Срочно продам попугая! Срочно продам попугая!
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном жилом комплексе квартира в современном жилом комплексе
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus