Вандалы атаковали статую Рузвельта в музее Нью-Йорка

Фото: AmericaRU.com
Неизвестные разлили кроваво-красную краску на основании бронзовой конной статуи Теодора Рузвельта рано утром в четверг, сообщает полиция Нью-Йорка. Краска залила каменную основу статую, которая изображает Рузвельта на лошади, двух афроамериканцев и индейцев. Пока у полиции нет подозреваемых.
Статуя стала источником противоречий в последние годы из-за наследия Рузвельта. Президент, находившийся в должности с 1901 по 1909 год, печально известен тем, что восхвалял белых людей как «ведущую расу», которая помогает «отсталым» в «экономическом развитии, политическом потенциале и внутренней нравственности».
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