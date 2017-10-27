Пропавшая в 1975 году женщина из Нью-Йорка найдена в Массачусетсе

27 октября 2017 года, 11:10

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Американка из Нью-Йорка Флора Харрис (Flora Harris) пропала без вести в 1975 году. Недавно ее нашли в приюте Лоуэлла, штат Массачусетс.Управление шерифов округа Салливан обнаружило Флору Харрис, страдающую деменцией, в доме престарелых. Представители власти заявляют, что не смогла выяснить подробности того, что случилось с ней, когда она исчезла и почему.Женщина исчезла в Нью-Йорке после того, как ее отправили на прием врача 42 года назад. Сейчас Флоре Стивенс, которая использовала фамилию Харрис, 78 лет.Стивенс было 36 лет, она работала сотрудницей курорта Катскиллс, когда ее муж отвез ее на прием врача в больницу в Монтичелло. Когда он вернулся, чтобы забрать ее, ее там не было. Во время поиска записей детектив Рич Морган обнаружил, что кто-то использовал номер социального страхования Стивенс в Массачусетсе. Так, много лет спустя, женщину отследили в доме престарелых в Лоуэлле. Ее муж умер в 1985 году, и у нее, очевидно, нет живых родственников.