Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:10 am | Чикаго 4:10 am | Сан-Франциско 2:10 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыПропавшая в 1975 году женщина из Нью-Йорка найдена в Массачусетсе
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Пропавшая в 1975 году женщина из Нью-Йорка найдена в Массачусетсе


Пропавшая в 1975 году женщина из Нью-Йорка найдена в Массачусетсе
Фото: AmericaRU.com
Американка из Нью-Йорка Флора Харрис (Flora Harris) пропала без вести в 1975 году. Недавно ее нашли в приюте Лоуэлла, штат Массачусетс.

Управление шерифов округа Салливан обнаружило Флору Харрис, страдающую деменцией, в доме престарелых. Представители власти заявляют, что не смогла выяснить подробности того, что случилось с ней, когда она исчезла и почему.
Женщина исчезла в Нью-Йорке после того, как ее отправили на прием врача 42 года назад. Сейчас Флоре Стивенс, которая использовала фамилию Харрис, 78 лет.

Стивенс было 36 лет, она работала сотрудницей курорта Катскиллс, когда ее муж отвез ее на прием врача в больницу в Монтичелло. Когда он вернулся, чтобы забрать ее, ее там не было. Во время поиска записей детектив Рич Морган обнаружил, что кто-то использовал номер социального страхования Стивенс в Массачусетсе. Так, много лет спустя, женщину отследили в доме престарелых в Лоуэлле. Ее муж умер в 1985 году, и у нее, очевидно, нет живых родственников.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118723
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Барахолка
Peg Perego Tatamia high chair Peg Perego Tatamia high chair
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в престижном городе Флориды продается квартира в престижном городе Флориды
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918 квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918
Раздел: Квартиры - продам
Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000 Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000
Раздел: Поиск
ищу своего отца ищу своего отца
Раздел: Бизнес и маркетинг
Продаю Детский образовательный и развлекательный центр Продаю Детский образовательный и развлекательный центр
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus