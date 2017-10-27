Две американки спасены после пяти месяцев в море

27 октября 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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Две женщины были спасены после того, как они провели в море более 5 месяцев, сообщают представители военно-морского флота США.По информации ВМС, 48-летняя Дженнифер Аппель (Jennifer Appel) и ее подруга Таша Фуява (Tasha Fuiava) были найдены тайваньским рыболовным судном примерно в 900 милях к юго-востоку от Японии. Их доставили на американский военный корабль, базирующийся у Сасебо. Лодка американок потерпела бедствие – сломанная мачта, вышедший из строя двигатель и отсутствие связи.Женщины отправились из Оаху на Таити 3 мая, но по пути возникли проблемы. Отвалился кусок мачты, что ограничило маневренность парусника, а 30 мая шторм затопил двигатель. В течение многих дней женщины пытались вызвать на помощь по радио, но это было безуспешно. Американки иногда приходили в полное отчаяние – они видели другие корабли, но не могли дать им сигнал бедствия. Дважды лодку атаковали тигровые акулы.В конце концов, тайваньское рыболовное судно нашло их, отбуксировало парусник к военному кораблю США. Если бы американок не спасли, их лодка утонула бы через сутки – настолько плачевно было ее состояние.25 октября моряки десантного «USS Ashland» подняли на борт женщин и их собак, Зевса и Валентайн. Американки выжили, поскольку у них был запас еды на борту, в частности, овсянка, макароны и рис.