Стриптизерши, слежки и убийства: некоторые дикие файлы по делу Кеннеди

Фото: AmericaRU.com
Вот некоторые из самых диких вещей, которые обнаружили журналисты The Washington Post при разборе файлов. Например, кубинские власти в изгнании предлагали Кеннеди заплатить 100 000 долларов за убийство Фиделя Кастро, 20 тысяч за его брата Рауля и 20 тысяч за Че Гевару.
В другом документе описывается широко известная схема ЦРУ под названием «Операция BOUNTY», которая была направлена на свержение правительства Кубы и создание систему финансовых вознаграждений кубинцам за «убийство или доставку живых известных коммунистов». ЦРУ позволило кубинцам узнать о плане, сбросив листовки с воздуха, но были правила: вознаграждение будет выплачиваться индивидууму при предъявлении листовки с «убедительным» доказательством смерти и партийной / революционной членской карты мертвого человека. Награда составляла 100 тысяч за госчиновника и 57 тысяч за «руководителей отделов».
В меморандуме ФБР 1960 года описана «дорогая голливудская девушка по вызову», к которой обратился Фред Оташ, известный частный следователь Лос-Анджелеса, ища информацию о сексуальных вечеринках, в которых участвовал сенатор Джон Ф. Кеннеди, его родственник, актер Питер Лоуфорд, Фрэнк Синатра и Сэмми Дэвис-младший.
Файл ФБР содержит информацию о попытке бюро найти стриптизершу по прозвищу Китти, которая якобы была помощником Джека Руби, владельца ночного клуба в Далласе. Леон Корнман, агент Американской гильдии арстиств эстрады в Новом Орлеане, сказал ФБР, что «единственная стриптизерша по Имени Китти была Китти Равиль». Говорится, что ей «посоветовали» совершить самоубийство в августе или сентябре 1963 года.
Также в файлах были найдены доказательства, что Линдон Джонсон на заре карьеры состоял в Ку-клукс-клане в Техаса.
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