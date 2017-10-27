Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:40 am | Чикаго 2:40 am | Сан-Франциско 12:40 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаСтриптизерши, слежки и убийства: некоторые дикие файлы по делу Кеннеди
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Стриптизерши, слежки и убийства: некоторые дикие файлы по делу Кеннеди


Стриптизерши, слежки и убийства: некоторые дикие файлы по делу Кеннеди
Фото: AmericaRU.com
Призидент США Дональд Трамп (Donald Trump) обнародовал 2800 файлов по делу об убийстве Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy). Он поддался давлению со стороны ЦРУ, ФБР и других агентств и отложил раскрытие некоторых наиболее острых файлов на шесть месяцев. Тем не менее, тысячи страниц, опубликованных в Интернете в Национальном архиве в четверг вечером, описывают десятилетия шпионов и слежек, осведомителей и заговоры убийства.

Вот некоторые из самых диких вещей, которые обнаружили журналисты The Washington Post при разборе файлов. Например, кубинские власти в изгнании предлагали Кеннеди заплатить 100 000 долларов за убийство Фиделя Кастро, 20 тысяч за его брата Рауля и 20 тысяч за Че Гевару.

В другом документе описывается широко известная схема ЦРУ под названием «Операция BOUNTY», которая была направлена на свержение правительства Кубы и создание систему финансовых вознаграждений кубинцам за «убийство или доставку живых известных коммунистов». ЦРУ позволило кубинцам узнать о плане, сбросив листовки с воздуха, но были правила: вознаграждение будет выплачиваться индивидууму при предъявлении листовки с «убедительным» доказательством смерти и партийной / революционной членской карты мертвого человека. Награда составляла 100 тысяч за госчиновника и 57 тысяч за «руководителей отделов».

В меморандуме ФБР 1960 года описана «дорогая голливудская девушка по вызову», к которой обратился Фред Оташ, известный частный следователь Лос-Анджелеса, ища информацию о сексуальных вечеринках, в которых участвовал сенатор Джон Ф. Кеннеди, его родственник, актер Питер Лоуфорд, Фрэнк Синатра и Сэмми Дэвис-младший.

Файл ФБР содержит информацию о попытке бюро найти стриптизершу по прозвищу Китти, которая якобы была помощником Джека Руби, владельца ночного клуба в Далласе. Леон Корнман, агент Американской гильдии арстиств эстрады в Новом Орлеане, сказал ФБР, что «единственная стриптизерша по Имени Китти была Китти Равиль». Говорится, что ей «посоветовали» совершить самоубийство в августе или сентябре 1963 года.

Также в файлах были найдены доказательства, что Линдон Джонсон на заре карьеры состоял в Ку-клукс-клане в Техаса.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118719
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
Пентхаус 2 bd 2 bth, 2 линия Аренда Пентхаус 2 bd 2 bth, 2 линия Аренда
Раздел: Требуются
Работа по установке кабельного ТВ Работа по установке кабельного ТВ
Раздел: Квартиры - продам
Квартира-студия в центре Майами Квартира-студия в центре Майами
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AV # 1107 Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AV # 1107
Раздел: Веб Сайты
Художественная галерея Владимира Орлова Художественная галерея Владимира Орлова
Раздел: Требуются
Робота для чоловiкiв Робота для чоловiкiв
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus