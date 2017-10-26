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Главная страница → Раздел: События/СкандалыДесятилетний ребенок задержан сотрудниками ICE сразу после хирургической операции
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Десятилетний ребенок задержан сотрудниками ICE сразу после хирургической операции


Десятилетний ребенок задержан сотрудниками ICE сразу после хирургической операции
Фото: AmericaRU.com
Юристы, защищающие права иммигрантов, выразили протест против задержания пограничным патрулем 10-летней девочки с церебральным параличом, которая незаконно пребывает в стране. Девочку задержали прямо после операции в больнице Техаса.

Федеральные сотрудники иммиграционной службы перехватили ребенка прямо в карете скорой помощи, которая спешила доставить пациентку для неотложной операции на желчном пузыре. Роза-Мария Эрнандес (Rosamaria Hernandez) попала в Соединенные штаты из Мексики незаконно, когда ей было 3 месяца. Сотрудники иммиграционной службы остановили машину на контрольно-пропускном пункте. Они разрешили скорой помощи ехать в больницу, следуя за машиной.

После выписки девочки агенты пограничного патруля взяли ее под стражу, не позволив ее двоюродному брату (гражданину США) вернуть ребенка родителям, которые также незаконно пребывают в стране.

Молодая мексиканская гражданка доставлена в приют для несовершеннолетних в Сан-Антонию, ее готовят к депортации. По словам агентов, они проследили, чтобы девочка была доставлена в больницу и получила надлежащее медицинское обслуживание, а только потом стали работать в соответствии с иммиграционными законами США.

У девочки теперь два варианта: добровольно покинуть страну, либо провести 3 недели в заключении. Семья не вправе вмешиваться в ее решение.
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