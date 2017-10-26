Азия обгоняет США по количеству миллиардеров

Фото: AmericaRU.com
Самые богатые люди мира находятся на подъеме вместе с миллиардерами Азии, возглавляющими рейтинги. «UBS» и «Pricewaterhouse Coopers» опубликовали отчет, в котором видно, что число миллиардеров в Азии возросло, особенно в Китае.
Однако не стоить проливать слезы по самым богатым людям США. Американские миллиардеры по-прежнему контролируют большую часть капиталов – почти три триллиона долларов.
«Сочетание геополитической стабильности в Китае, рост цен на китайскую недвижимость, расходы на инфраструктуру, развивающийся средний класс и плавные цены на сырьевые товары объединились для повышения благосостояния», - говорится в докладе, со ссылкой на интервью с самыми богатыми людьми в Азии.
Три четверти новых миллиардеров мира родом из Китая и Индии. Число миллиардеров из Азии выросло на 117 человек, а в общей сложности на 637 человек. Причем миллиардеры, которые заработали свои капиталы сами, видят, что их богатства растут быстрее, чем у тех, кто стал богатым благодаря семейным связям.
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