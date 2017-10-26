Китайцы ломают голову над переименованием McDonalds

Фото: AmericaRU.com
На первый взгляд новый логотип соответствует стилистике «McDonald`s», однако название ударило по слуху китайцев, которые выразили свое недоумение в социальных сетях.
«Новое название больше подошло бы к мебельному магазину. Вы уверены, что еда там съедобна», - спросил один из пользователей Weibo – китайский эквивалент Twitter.
Другие пользователи пожаловались, что название звучит как бюрократическая организация, кто-то посчитал название «провинциальным» и отсталым. Хотя были и защитники «Jingongmen», один из пользователей предложил изучить историю «McDonald`s», чтобы понимать значение «Золотые арки».
Чиновники заверили, что любителям Биг-мака или Chicken McNuggets не стоит беспокоиться, так как продукция останется неизменной. Изменения коснутся лишь регистрации бизнеса сети ресторанов. Название пришлось поменять из-за продажи большей части своего бизнеса в Китае и Гонконге китайскому консорциуму на сумму в 2 миллиарда долларов.
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