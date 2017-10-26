Ученые нашли способ уменьшить беспокойство студентов-медиков

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«Мы нашли способ, который поможет студентам-медикам, безусловно страдающим от высоких уровней стресса. Если они займутся практикой, которая позволяет находить мир и ясность, оставаться сосредоточенным и не перегружать себя, то будет только лучше», - говорит ведущий автор исследования Дженнифер Голден (Jennifer Golden) из Школы остеопатической медицины Западной Вирджинии.
Голден, которая является студенткой четвертого курса, отметила, что программы снижения стресса, основанные на осознанности, оказывают положительное влияние на уровень стресса и беспокойства и среди других групп населения.
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