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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеБольшинство взрослых не знают о двух основных факторах риска развития рака
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Большинство взрослых не знают о двух основных факторах риска развития рака


Большинство взрослых не знают о двух основных факторах риска развития рака
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что большинство взрослых в Соединенных Штатах все еще находятся в неведении относительно того, что алкоголь и ожирение являются основными факторами риска развития рака, связанных с образом жизни.

Результаты эксперимента, проведенного Американским обществом клинической онкологии в сотрудничестве с Harris Poll, демонстрируют то, что 89 процентов взрослых с оптимизмом смотрят на будущее в области исследований, профилактики и лечения рака, а также активно принимают меры предотвращения развития рака. Эти действия включают отсутствие вредной привычки курения (66 процентов) и употребление фруктов и овощей (50 процентов). Большинство понимают факторы риска рака, такие как вред курение (78 процентов) и воздействие солнца (66 процентов).

Однако только 31 процент осознает, что высокий индекс массы тела увеличивает риск развития рака толстой кишки, груди, предстательной железы и матки. Более того, только 30 процентов признали, что употребление алкоголя повышает риск рака пищевода, груди и толстой кишки. Кроме того, 80 процентов не знали о роли вирусов в увеличении риска развития рака.
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