Продукты лечебного питания могут помочь контролировать боль при воспалении

26 октября 2017 года, 18:29

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что при лечении хронической боли при воспалении, продукты лечебного питания могут уменьшить боль без необходимости увеличения дозировки опиоидов.«Мы обнаружили, что примерно у 50 процентов пациентов, среди которых были и пожилые люди, боль уменьшилась уже через 6 месяцев», - говорит автор исследования Лата Хандивала (Lata Handiwala) из Augur Health. Результаты были представлены на ежегодном собрании Академии интегративного лечения боли. В настоящее время растет потребность в альтернативах опиоидам при лечении боли, особенно среди пациентов в возрасте 65 лет и старше.Флавококсид представляет собой запатентованную смесь, содержащую флавоноиды, баикалин и катехин. Он действует как сбалансированный ингибитор циклооксигеназы. Кроме того, это также мощный антиоксидант, который уменьшает выработку воспалительных молекул, высвобождающихся при окислении молекул воспалительной жирной кислоты.