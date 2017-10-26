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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеПродукты лечебного питания могут помочь контролировать боль при воспалении
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Продукты лечебного питания могут помочь контролировать боль при воспалении


Продукты лечебного питания могут помочь контролировать боль при воспалении
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что при лечении хронической боли при воспалении, продукты лечебного питания могут уменьшить боль без необходимости увеличения дозировки опиоидов.

«Мы обнаружили, что примерно у 50 процентов пациентов, среди которых были и пожилые люди, боль уменьшилась уже через 6 месяцев», - говорит автор исследования Лата Хандивала (Lata Handiwala) из Augur Health. Результаты были представлены на ежегодном собрании Академии интегративного лечения боли. В настоящее время растет потребность в альтернативах опиоидам при лечении боли, особенно среди пациентов в возрасте 65 лет и старше.

Флавококсид представляет собой запатентованную смесь, содержащую флавоноиды, баикалин и катехин. Он действует как сбалансированный ингибитор циклооксигеназы. Кроме того, это также мощный антиоксидант, который уменьшает выработку воспалительных молекул, высвобождающихся при окислении молекул воспалительной жирной кислоты.
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