Последний бастион террористов в Ираке готовится к обороне

26 октября 2017 года, 17:17

Фото: AmericaRU.com

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Иракские вооруженные силы начали наступление, чтобы сокрушить последний бастион так называемого исламского государства в Ираке. Армия, ополчение суннитских племен, шиитская милиция задействованы в штурме Аль-Каима и Равы в долине реки Евфрат, недалеко от границы с Сирией.Премьер-министр Ирака предложил боевикам ИГИЛ «выбирать между смертью и капитуляцией». Джихадисты по-прежнему контролируют часть долины Евфрата в соседней сирийской провинции Дейр-эль-Цур, хотя с других сторон на них давят сирийские проправительственные силы и альянс курдов и арабов, поддерживаемый США, которые недавно освободили Ракку.«Героические легионы продвигаются в последнее логово терроризма в Ираке, чтобы освободить Аль-Каим, Раву и близлежащие поселки и деревни, - сказал в своем заявлении в четверг утром премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади (Haider al-Abadi). -Они все вернутся в объятия родины благодаря решимости и выносливости наших бравых героев».Аль-Каим находится примерно в 315 км (195 миль) к северо-западу от Багдада, Равы и соседнего сирийского пограничного города Альбу Камаль. Он имеет важнейшее стратегическое значение.