Кораллы едят пластик, потому что он «вкусный»

26 октября 2017 года, 16:55

Фото: AmericaRU.com

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Ученые обнаружили, что кораллам пришелся по вкусу пластик, причем они оценили именно его вкусовые качества. Однако у ученых вызывает опасение опасного воздействия на морские организмы.Новое исследование Университета Дьюка показало, что в отличие от других морских существ, которые ошибочно едят пластиковый мусор, потому что он похож на добычу, кораллы потребляют пластик, потому что он «им по вкусу». Кораллы не имеют глаз, а это означает, что для них нет заманчивых визуальных сигналов, чтобы крошечные кусочки пластика выглядели, как еда.Ученые также обнаружили, что кораллы предпочитают микропластик без микробов, отсюда они сделали вывод, что в самом пластике могут быть химические вещества, которые делают его вкусным.Остин С Аллен (Austin S Allen), аспирантка, специализирующая на окружающей среде, из Университета Дьюка сказала: «Кораллы в наших экспериментах использовали все виды пластмасс, но предпочитали необработанные микропластики в три раза чаще, чем пластик, содержащий бактерии. Это говорит о том, что сам пластик содержит то, что делает его вкусным».Новые вкусовые предпочтения беспокоят ученых, потому что пластмасса не может быть переварена. Это означает, что есть высокий риск закупорки кишечника животных, которые его потребляют, создавая ложное чувство сытости и, следовательно, лишает их адекватного доступа к источникам питания и энергии.Со временем это накопление может поставить часть кораллового рифа в опасность.