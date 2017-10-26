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Папа римский позвонит на МКС


Папа римский позвонит на МКС
Фото: AmericaRU.com
Голос папы римского Франциска будет услышан на Международной космической станции. Понтифик поговорит с космонавтами, включая своего соотечественника.

Папа собирается поговорить с экипажем станции, включая 60-летнего итальянца Паоло Несполи, который находится на станции третий раз. Видеозвонок будет транслироваться онлайн на канале НАСА и на канале Ватикана в YouTube.

На данный момент МКС обслуживают шесть космонавтов. Кроме Несполи там находятся три американца и три россиянина.

Франциск - не первый папа римский, который собирался поговорить с небесами с помощью современных технологий. Его предшественник, Бенедикт XVI, совершил звонок на МКС в 2011 году. Несполи тогда тоже был членом экипажа станции, для него это будет уже второе общение с папой в космосе.

Франциск является открытым и ярым критиком негативного воздействия человечества на окружающую среду. В своей энциклике 2015 года он написал: «Земля, наш дом, который превращается в мусорную свалку».

«Климатические изменения – это глобальная проблема с тяжелыми осложнениями в сфере окружающей среды, социальными, экономическими, распределительными и политическими осложнениями и составляют один из главных актуальных вызовов для человечества». Если «Климат является общим добром, что принадлежит всем и для всех предназначен», то самые тяжелые последствия его изменений ложатся на плечи самых бедных, однако, многочисленные из тех, «кто имеет больше ресурсов и экономической или политической власти, кажется, сосредотачиваются только на том, чтобы замаскировывать проблемы и скрывать их признаки»

Ожидается, что в четверг он снова поднимет эту тему.
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