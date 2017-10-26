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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровье124 умерших, около 1200 человек зараженных чумой на Мадагаскаре
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124 умерших, около 1200 человек зараженных чумой на Мадагаскаре


124 умерших, около 1200 человек зараженных чумой на Мадагаскаре
Фото: AmericaRU.com
Вспышка чумы на Мадагаскаре продолжает распространяться. Почти 1200 человек были заражены смертельно опасной болезнью, 124 человека умерло, сообщает Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов и Национальное бюро по управлению рисками и стихийными бедствиями Мадагаскара.

Большинство, порядка 67%, больных имеют респираторную форму чумы. Это означает, что болезнь может передаваться по воздуху при близком взаимодействии людей.

Эпидемия вызвана заражением бактерией Yersinia pestis, которая обычно распространяется через укус инфицированных блох, они часто переносятся крысами. Они вызывают бубонную чуму. Симптомы включают болезненные, опухшие лимфатические узлы, лихорадку, озноб и кашель. Респираторная форма чумы более опасна и представляет собой мутировавший штамм, который заражает легкие. Передает при кашле и чихании. Инкубационный период короткий, и инфицированный человек может умереть в течение 12-24 часов. Обе формы чумы поддается лечению антибиотиками.

Чума поразила 10 городов Мадагаскара, включая крупные поселения Антананариву и Тоамасина. Порядка 780 человек были вылечены.
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