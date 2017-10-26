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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеСотни тысяч людей теряют работу из-за проблем с психикой
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Сотни тысяч людей теряют работу из-за проблем с психикой


Сотни тысяч людей теряют работу из-за проблем с психикой
Фото: AmericaRU.com
Порядка 300 тысяч людей ежегодно теряют работу из-за долгосрочных проблем психического здоровья, показал новый анализ.

Новый отчет британского правительства выявил, что британская экономика теряет около 74 миллиардов фунтов стерлингов в год из-за того, что людей увольняют с работы по причине трудностей с психикой.

Независимый обзор психического здоровья на рабочем месте, проведенный по заказу премьер-министра Терезы Мей (Theresa May), обнаружил, что экономика теряет большие деньги из-за того, что для сотрудников не созданы условия предотвращения ментальных проблем и затрат на лечение и потерю работы.

Анализ Deloitte показывает, что около 15% работающих людей имеют симптомы психических заболеваний. Тереза Мей хочет принять шесть «основных стандартов психического здоровья», которые лягут в основе фондов для поддержки психического здоровья на рабочем месте. Сюда входит ответственный менеджмент, регулярный мониторинг персонала и многое другое.
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