Новое устройство может заряжать телефон за секунды

26 октября 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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Суперконденсаторы, устройства хранения энергии, могут стать новым словом в развитии «зеленых» технологий и заменить традиционные батареи. Новое наноустройство, созданное учеными из Канады, позволяет зарядить телефон в считанные секунды.Новый дизайн, подробно описанный в журнале ACS Nano, в разы увеличивает количество электроэнергии, которую могут удерживать устройства быстрой зарядки, при этом скорость подзарядки смартфонов, ноутбуков и даже электромобилей достигает рекорда. Ведущий исследователь Майкл Поуп (Michael Pope), профессор университета Ватерлоо в Канаде, отметил, что подобные суперконденсаторы в будущем заменят любые обычные аккумуляторы.Чтобы увеличить емкость хранилища, Поуп и его команда разработали метод покрытия атомарно тонких слоев проводника графена жидкой солью в электродах. Жидкая соль служит в качестве разделителя для тонких листов графена, предотвращая их склеивание. Жидкая соль также помогает в увеличении емкости для хранения энергии, а также минимизирует размер и вес суперконденсатора.