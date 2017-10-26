Новое устройство может заряжать телефон за секунды

Фото: AmericaRU.com
Новый дизайн, подробно описанный в журнале ACS Nano, в разы увеличивает количество электроэнергии, которую могут удерживать устройства быстрой зарядки, при этом скорость подзарядки смартфонов, ноутбуков и даже электромобилей достигает рекорда. Ведущий исследователь Майкл Поуп (Michael Pope), профессор университета Ватерлоо в Канаде, отметил, что подобные суперконденсаторы в будущем заменят любые обычные аккумуляторы.
Чтобы увеличить емкость хранилища, Поуп и его команда разработали метод покрытия атомарно тонких слоев проводника графена жидкой солью в электродах. Жидкая соль служит в качестве разделителя для тонких листов графена, предотвращая их склеивание. Жидкая соль также помогает в увеличении емкости для хранения энергии, а также минимизирует размер и вес суперконденсатора.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
- Детское питание в США заражено токсинами →
- Amazon Key - это новая услуга, которая позволяет курьеру разблокировать входную дверь →
- NAACP предупреждает афроамериканских пассажиров, что летать с American Airlines небезопасно →
- C четверга в американских аэропортах вводятся новые правила безопасности →
- Стив Возняк не будет приобретать iPhone X →
- Победа Синдзо Абэ может положительно сказаться на экономике Японии →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118695
http://www.americaru.com/news/118695