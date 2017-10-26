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Новое устройство может заряжать телефон за секунды


Новое устройство может заряжать телефон за секунды
Фото: AmericaRU.com
Суперконденсаторы, устройства хранения энергии, могут стать новым словом в развитии «зеленых» технологий и заменить традиционные батареи. Новое наноустройство, созданное учеными из Канады, позволяет зарядить телефон в считанные секунды.

Новый дизайн, подробно описанный в журнале ACS Nano, в разы увеличивает количество электроэнергии, которую могут удерживать устройства быстрой зарядки, при этом скорость подзарядки смартфонов, ноутбуков и даже электромобилей достигает рекорда. Ведущий исследователь Майкл Поуп (Michael Pope), профессор университета Ватерлоо в Канаде, отметил, что подобные суперконденсаторы в будущем заменят любые обычные аккумуляторы.

Чтобы увеличить емкость хранилища, Поуп и его команда разработали метод покрытия атомарно тонких слоев проводника графена жидкой солью в электродах. Жидкая соль служит в качестве разделителя для тонких листов графена, предотвращая их склеивание. Жидкая соль также помогает в увеличении емкости для хранения энергии, а также минимизирует размер и вес суперконденсатора.
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