Google Earth нашел в Саудовской Аравии древние каменные ворота, которые могут относиться к потерянной цивилизации

26 октября 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/118693

Сервис Google Earth обнаружил на территории Саудовской Аравии древние каменные ворота, ученые считают, что они могут относиться к загадочной цивилизации, затерянной в веках.Новое открытие проливает свет на древнюю историю пустынной местности – от прошлого здесь могли остаться различные археологические памятники, которые еще предстоит открыть. В исследовании, проведенном с помощью Google Earth, были обнаружены 400 древних гигантских каменных ворот, которые пока остаются загадкой.Скорее всего, эти каменные структуры не будут видны на уровне земли, но явно заметны с высоты в несколько десятков метров и больше, включая спутниковые снимки. Некоторые ворота в длину достигают более 500 метров. Не похоже, что это останки кладбища, например, и в целом их назначение пока неясно. Исследователи считают, что эти структуры были построены около 2000-9000 лет назад.Предполагается, что люди, которые построили эти структуры, являются предками современных бедуинов.