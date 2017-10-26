Google Earth нашел в Саудовской Аравии древние каменные ворота, которые могут относиться к потерянной цивилизации

Фото: AmericaRU.com
Новое открытие проливает свет на древнюю историю пустынной местности – от прошлого здесь могли остаться различные археологические памятники, которые еще предстоит открыть. В исследовании, проведенном с помощью Google Earth, были обнаружены 400 древних гигантских каменных ворот, которые пока остаются загадкой.
Скорее всего, эти каменные структуры не будут видны на уровне земли, но явно заметны с высоты в несколько десятков метров и больше, включая спутниковые снимки. Некоторые ворота в длину достигают более 500 метров. Не похоже, что это останки кладбища, например, и в целом их назначение пока неясно. Исследователи считают, что эти структуры были построены около 2000-9000 лет назад.
Предполагается, что люди, которые построили эти структуры, являются предками современных бедуинов.
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