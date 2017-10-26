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Главная страница → Раздел: В миреGoogle Earth нашел в Саудовской Аравии древние каменные ворота, которые могут относиться к потерянной цивилизации
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Google Earth нашел в Саудовской Аравии древние каменные ворота, которые могут относиться к потерянной цивилизации


Google Earth нашел в Саудовской Аравии древние каменные ворота, которые могут относиться к потерянной цивилизации
Фото: AmericaRU.com
Сервис Google Earth обнаружил на территории Саудовской Аравии древние каменные ворота, ученые считают, что они могут относиться к загадочной цивилизации, затерянной в веках.

Новое открытие проливает свет на древнюю историю пустынной местности – от прошлого здесь могли остаться различные археологические памятники, которые еще предстоит открыть. В исследовании, проведенном с помощью Google Earth, были обнаружены 400 древних гигантских каменных ворот, которые пока остаются загадкой.

Скорее всего, эти каменные структуры не будут видны на уровне земли, но явно заметны с высоты в несколько десятков метров и больше, включая спутниковые снимки. Некоторые ворота в длину достигают более 500 метров. Не похоже, что это останки кладбища, например, и в целом их назначение пока неясно. Исследователи считают, что эти структуры были построены около 2000-9000 лет назад.

Предполагается, что люди, которые построили эти структуры, являются предками современных бедуинов.
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