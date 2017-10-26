Ученые говорят, что Вселенная вообще не должна существовать

26 октября 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

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Поиск разницы между материей и антиматерией продолжается. Физик из CERN Кристиан Сморра (Christian Smorra) опубликовал собственный анализ в Nature, в котором он пришел к выводу, что Вселенная вообще не должна реально существовать.«Все наши наблюдения находят полную симметрию между материей и антиматерией, поэтому Вселенная не должна существовать», - говорит Сморра. Научные модели говорят, что Большой взрыв произвел равное количество материи и антиматерии. Но они разрушают друг друга, когда вступают в контакт, равное количество каждого означает, что Вселенная должна была схлопнуться.Последнее десятилетие ученые в CERN пытаются найти разницу в магнетизме материи и антиматерии . Так они провели новые измерения магнитного момента антипротона, которое в 350 раз точнее старого измерения. Оказывается, магнитный момент антипротона почти такой же, как у обычного протона. Сморра говорит, что разница между веществом и антиматерией должна присутствовать, иначе ничего не могло бы существовать.