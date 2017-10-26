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Главная страница → Раздел: ПрогрессРобот размером с насекомое может участвовать в порске пропавших людей на воде
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Робот размером с насекомое может участвовать в порске пропавших людей на воде


Робот размером с насекомое может участвовать в порске пропавших людей на воде
Фото: AmericaRU.com
Крошечный робот размером с муху «Robobee», вес крыльев которого составляет только 175 мг, в будущем могут начать использовать для поисково-спасательных операций. Этот робот может и летать, и плавать.

Инженеры Гарвардского университета разработали крошечный, похожий на насекомое робот, который может летать по воздуху, приземляться на воде и снова взлетать. Это первый в своем роде робот, который способен на такие действия.
Дизайн робота был опубликован в журнале Science Robotics.

Ведущий автор Кевин Чен (Kevin Chen), аспирант в Школе инженеров и прикладных наук Гарварда, изучал физику крыльев мелких организмов, и это вдохновило его на дизайн микроробота. «Я понял, что хлопанье в воде и хлопание крыльями в воздухе может быть очень похожим в физическом смысле», - сказал Чен.

«Robobee» также может приземляться на вертикальные поверхности или окунуться на выступы для уникальной точки зрения. Он подходит для навигации в замкнутых и захламленных условиях, например, для поиска и спасения на месте крушения на воде, для тестирования и мониторинга качества воды в озерах и для отслеживания насекомых.
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