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Главная страница → Раздел: События/СкандалыАмериканка вышла замуж за эфиопского принца, которого она встретила в ночном клубе
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Американка вышла замуж за эфиопского принца, которого она встретила в ночном клубе


Американка вышла замуж за эфиопского принца, которого она встретила в ночном клубе
Фото: AmericaRU.com
Американка становится эфиопской принцессой, поскольку она официально вступила в брак с принцем этой африканской страны, которого она встретила в ночном клубе Вашингтона почти 12 лет назад.

33-летняя Ариана Остин (Ariana Austin) и 35-летний Джоэл Маконнен (Joel Makonnen) поженились по эфиопской традиции в Мэриленде 9 сентября. Они встретились в ночном клубе Pearl в декабре 2005 года. Тогда Маконнен не раскрыл своего королевского происхождения. Он говорит, что через пять минут после встречи с Остин решил, что она станет его девушкой.

Маконнен является правнуком Хайле Селассие, последнего императора Эфиопии. Когда Маконнэн и Остин перешли на стадию серьезных отношений, он рассказал девушке, что он принц Джоэл из Эфиопии.

Маконнен родился в Риме, где его родители, принц Дэвид Маконнен и принцесса Адей Имру Маконнен, бежали после государственного переворота в Эфиопии. Принц вырос в Швейцарии. Семья Маконнен может проследить свое происхождение до библейского царя Соломона и царицы Билкис Савской.

Маконнэн работает адвокатом Otsuka America Pharmaceutical. Они живут в Вашингтоне, округ Колумбия.
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