Американка вышла замуж за эфиопского принца, которого она встретила в ночном клубе

Фото: AmericaRU.com
33-летняя Ариана Остин (Ariana Austin) и 35-летний Джоэл Маконнен (Joel Makonnen) поженились по эфиопской традиции в Мэриленде 9 сентября. Они встретились в ночном клубе Pearl в декабре 2005 года. Тогда Маконнен не раскрыл своего королевского происхождения. Он говорит, что через пять минут после встречи с Остин решил, что она станет его девушкой.
Маконнен является правнуком Хайле Селассие, последнего императора Эфиопии. Когда Маконнэн и Остин перешли на стадию серьезных отношений, он рассказал девушке, что он принц Джоэл из Эфиопии.
Маконнен родился в Риме, где его родители, принц Дэвид Маконнен и принцесса Адей Имру Маконнен, бежали после государственного переворота в Эфиопии. Принц вырос в Швейцарии. Семья Маконнен может проследить свое происхождение до библейского царя Соломона и царицы Билкис Савской.
Маконнэн работает адвокатом Otsuka America Pharmaceutical. Они живут в Вашингтоне, округ Колумбия.
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