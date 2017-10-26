Американка вышла замуж за эфиопского принца, которого она встретила в ночном клубе

26 октября 2017 года, 11:50

Фото: AmericaRU.com

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Американка становится эфиопской принцессой, поскольку она официально вступила в брак с принцем этой африканской страны, которого она встретила в ночном клубе Вашингтона почти 12 лет назад.33-летняя Ариана Остин (Ariana Austin) и 35-летний Джоэл Маконнен (Joel Makonnen) поженились по эфиопской традиции в Мэриленде 9 сентября. Они встретились в ночном клубе Pearl в декабре 2005 года. Тогда Маконнен не раскрыл своего королевского происхождения. Он говорит, что через пять минут после встречи с Остин решил, что она станет его девушкой.Маконнен является правнуком Хайле Селассие, последнего императора Эфиопии. Когда Маконнэн и Остин перешли на стадию серьезных отношений, он рассказал девушке, что он принц Джоэл из Эфиопии.Маконнен родился в Риме, где его родители, принц Дэвид Маконнен и принцесса Адей Имру Маконнен, бежали после государственного переворота в Эфиопии. Принц вырос в Швейцарии. Семья Маконнен может проследить свое происхождение до библейского царя Соломона и царицы Билкис Савской.Маконнэн работает адвокатом Otsuka America Pharmaceutical. Они живут в Вашингтоне, округ Колумбия.