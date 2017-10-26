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Главная страница → Раздел: ЭкономикаДетское питание в США заражено токсинами
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Детское питание в США заражено токсинами


Детское питание в США заражено токсинами
Фото: AmericaRU.com
Новый анализ обнаружил токсины в сотнях продуктов детского питания в США. Лаборатория в Денвере Ellipse Analytics совместно с Clean Label отобрала сотни разных видов продуктов от самого маленького до школьного возраста.

Исследователи заявили, что они не просто удивлены уровнем загрязнения, но и тем, сколько продуктов дали положительный результат на токсины.

Многие производители детского питания не тестируют свою продукцию на тяжелые металлы, но некоммерческая организация из Колорадо знает, что скрывается за этикетками еды для детей. Всего было проверено 700 брендов.

Шон Каллан (Sean Callan), директор по работе и качеству Ellipse Analytics, отметил, что результаты шокируют, поскольку 35% продуктов дали положительный результат на содержание свинца. «Это тревожный уровень, поскольку свинец влияет на развитие мозга ребенка», - отметил Каллан.

Также во многих продуктах был найден акриламид, который связан с развитием рака. Всего обнаружено около 130 опасных веществ - от тяжелых металлов и пестицидов до антибиотиков.
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