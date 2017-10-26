Amazon Key - это новая услуга, которая позволяет курьеру разблокировать входную дверь

Фото: AmericaRU.com
Услуга называется Amazon Key, дающая ключ к Cloud Cam Amazon и совместимый смарт-замок. Камера - это концентратор, подключенный к Интернету через домашний Wi-Fi. Камера разблокирует Zigbee, беспроводной протокол, используемый многими домашними устройствами.
Когда курьер приносит доставку на дом, он вводит специальный код в облако Amazon. Если ключ подходит, облако отправляет сообщение обратно на камеру, которая начинает запись. Затем курьер получает подсказку в своем приложении, позволяющую открыть дверь. Клиент получит уведомление о том, что доставка прибыла, с вложением короткого видео подтверждения.
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