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Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп обнародует секретные файлы по убийству Джона Кеннеди
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Трамп обнародует секретные файлы по убийству Джона Кеннеди


Трамп обнародует секретные файлы по убийству Джона Кеннеди
Фото: AmericaRU.com
Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил, что его администрация обнародует секретные правительственные документы об убийстве Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy) в четверг. Конгресс определил срок, когда эти файлы должны стать публичными.

В Твиттере Трамп написал: «Долгожданное открытие файлов ДжФК состоится завтра. Так интересно!»
Конгресс принял решение сделать открытыми секретные документы, включая файлы ФБР и ЦРУ, до четверга, запретив любые действия Президента по блокированию выпуска определенных документов.

Трамп все еще держит в тайне, хочет ли он разрешить полную публикацию документов или заблокировать определенные файлы от публикации, поскольку это может нанести ущерб разведывательной информации США, правоохранительным органам, военным или американским иностранным связям.

Историки, изучавшие убийство Кеннеди, не верят, что документы приведут к любым новым выводам, но документы могут пролить свет на грань расследования и таинственную поездку Ли Харви Освальда в Мехико за несколько недель до убийства. Некоторые выразили озабоченность в связи с тем, что документы могут нанести ущерб отношениям между США и Мексикой.
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