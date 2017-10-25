Поддержка легализации марихуаны в США побила новый рекорд

25 октября 2017 года, 21:33

Фото: AmericaRU.com

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Почти две трети американцев поддерживают легализацию марихуаны.Институт общественного мнения Гэллап опубликовали результаты нового опроса, в котором 64 процента американцев считают, что каннабис должен быть легализован. За 48 лет опросов данной организацией это самый высокий показатель.Новое исследование также показало, что среди республиканцев процент сторонников каннабиса составляет 51 %, в то время как среди демократов – семьдесят два. Независимые лица составляют 67 процента.Процент американцев, которые хотят прекратить запрет каннабиса, увеличился на четыре пункта с прошлого года, а с 2000 года удвоился.Между тем, противодействие легализации упало до рекордного минимума всего лишь на 34%.Начиная с 1969 года, Гэллап задавал один и тот же вопрос: «Считаете ли вы, что использование марихуаны должно быть законным, или нет?». В этом году только 12% американцев поддержали запрет на марихуану.