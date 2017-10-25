Ученый из Австралии намерен положить конец ночным кошмарам

25 октября 2017 года, 20:18

Фото: AmericaRU.com

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Приближение Хэллоуина может стать худшим временем года для людей, которые страдают от кошмаров. Однако ученый из Австралии утверждает, что нашел способ взять под контроль свои сны, используя комбинацию из трех методов.Доктор Денхольм Эспи (Denholm Aspy) из школы психологии Университета Аделаиды говорит, что его новые методы увеличивают шансы людей на «ясные сны». Благодаря методике спящий человек осознает, что видит сон и контролирует его. Несмотря на существования множества проверенных средств для стимуляции осознанных сновидений, предыдущие исследования показали низкий процент успеха. Исследование доктора Эспи, опубликованное в журнале «Dreaming», направленно на разработку более эффективных методов сновидений.Исследование проводилось над тремя группами участников с целью изучить эффективность трех различных методов.Первый метод — тщательное обдумывание будущего сна в момент бодрствования.Второй метод — пробуждение после пяти часов сна и погружение обратно в сон. При этом испытуемый должен постараться, чтобы тема сна не менялась.Третий метод называется — MILD (мнемоническая индукция осознанных сновидений), он включает в себя повторение фразы «в следующий раз, когда я засну, я буду помнить, что я сплю».По мнению доктора Эспи, данная методика приближает людей к качественным осознанным сновидениям, однако исследования продолжаются.