Ученый из Австралии намерен положить конец ночным кошмарам

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Доктор Денхольм Эспи (Denholm Aspy) из школы психологии Университета Аделаиды говорит, что его новые методы увеличивают шансы людей на «ясные сны». Благодаря методике спящий человек осознает, что видит сон и контролирует его. Несмотря на существования множества проверенных средств для стимуляции осознанных сновидений, предыдущие исследования показали низкий процент успеха. Исследование доктора Эспи, опубликованное в журнале «Dreaming», направленно на разработку более эффективных методов сновидений.
Исследование проводилось над тремя группами участников с целью изучить эффективность трех различных методов.
Первый метод — тщательное обдумывание будущего сна в момент бодрствования.
Второй метод — пробуждение после пяти часов сна и погружение обратно в сон. При этом испытуемый должен постараться, чтобы тема сна не менялась.
Третий метод называется — MILD (мнемоническая индукция осознанных сновидений), он включает в себя повторение фразы «в следующий раз, когда я засну, я буду помнить, что я сплю».
По мнению доктора Эспи, данная методика приближает людей к качественным осознанным сновидениям, однако исследования продолжаются.
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