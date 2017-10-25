Вы «витаете в облаках»? Это признак интеллекта и творчества

25 октября 2017 года, 19:53

Фото: AmericaRU.com

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Обеспокоены привычкой мечтать или «уходить мыслями» во время совещаний на работе? Или, возможно, вы часто «витаете в облаках» дома? Может быть это не так плохо, как вы считаете. Ученые заявляют, что это признак интеллекта и креативности.Новое исследование показало, что у людей с работоспособным мозгом может быть достаточно возможностей, чтобы остановить их разум от блуждания при выполнении простых задач. «Люди склонны думать о том, что полет мыслей это что-то плохое. Вы пытаетесь обратить внимание на что-то, но не можете. Наши данные согласуются с идеей, что это не всегда верно. У некоторых людей более работоспособный мозг», - говорит Эрик Шумахер (Eric Schumacher), доцент Технологического института Джорджии в Атланте.Ученые заявили, что более высокая работоспособность означает большую способность мыслить, и мозг может «отвлекаться» при выполнении простых задач. Исследователи сказали, что люди, которые сообщали о более частых мечтаниях, имели более высокие интеллектуальные и творческие способности. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Neuropsychologia».